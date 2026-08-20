Kama Sutra gay

Toutes les bases du sexe gay dans un guide illustré Lee Tao vous invite à explorer les fondamentaux du sexe gay à travers ce recueil illustré du Kama Sutra. Da-Tao et Tao-Dee, les héros de la web-série Peachy Boys, se plient en quatre pour vous montrer comment s'aimer dans tous les sens, et dans tous les sens du terme ! Et puisque nos deux amoureux sont terriblement attachants, leurs aventures se prolongent dans une sélection de strips aussi drôles qu'érotiques.
Par
Tao Lee, Boys Peachy, Peachy Boys Chez
La Musardine
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