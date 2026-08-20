Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Kama Sutra gay

Tao Lee, Boys Peachy, Peachy Boys

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les bases du sexe gay dans un guide illustré Lee Tao vous invite à explorer les fondamentaux du sexe gay à travers ce recueil illustré du Kama Sutra. Da-Tao et Tao-Dee, les héros de la web-série Peachy Boys, se plient en quatre pour vous montrer comment s'aimer dans tous les sens, et dans tous les sens du terme ! Et puisque nos deux amoureux sont terriblement attachants, leurs aventures se prolongent dans une sélection de strips aussi drôles qu'érotiques.

Par Tao Lee, Boys Peachy, Peachy Boys
Chez La Musardine

|

Auteur

Tao Lee, Boys Peachy, Peachy Boys

Editeur

La Musardine

Genre

Erotisme, Kama-sutra

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kama Sutra gay par Tao Lee, Boys Peachy, Peachy Boys

Commenter ce livre

 

Kama Sutra gay

Tao Lee, Boys Peachy, Peachy Boys

Paru le 20/08/2026

139 pages

La Musardine

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364906990
9782364906990
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.