Kama Sutra gay

Toutes les bases du sexe gay dans un guide illustré Lee Tao vous invite à explorer les fondamentaux du sexe gay à travers ce recueil illustré du Kama Sutra. Da-Tao et Tao-Dee, les héros de la web-série Peachy Boys, se plient en quatre pour vous montrer comment s'aimer dans tous les sens, et dans tous les sens du terme ! Et puisque nos deux amoureux sont terriblement attachants, leurs aventures se prolongent dans une sélection de strips aussi drôles qu'érotiques.