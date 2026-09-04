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Devenir un expert du rakugaki

Bunpei Yorifuji

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Devenir un expert du Rakugaki est une méthode d'apprentissage du dessin décalée et anticonformiste, pour apprendre facilement à regarder et représenter le monde qui nous entoure. Le Rakugaki est un style de dessin japonais, qui permet de reproduire, avec des dessins les plus petits et détaillés possibles, l'univers dans toute son immensité. L'illustrateur et graphiste Bunpei Yorifuji présente sa méthode de dessin personnel et invite le lecteur à observer le monde qui l'entoure et s'en inspirer, afin de mettre en scène son propre univers. Ce livre propose des techniques de transpositions telles que des parapluies pour dessiner des arbres, une ville pour imaginer une forêt, une posture pour représenter dix personnages ou encore une multiprise transformée en serpent, qui permettent d'assimiler tous les secrets pour de devenir un "? maître du Rakugaki ? ".

Par Bunpei Yorifuji
Chez B42

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Auteur

Bunpei Yorifuji

Editeur

B42

Genre

Mouvements artistiques

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Devenir un expert du rakugaki

Bunpei Yorifuji trad. Anne-Sophie Lenoir

Paru le 02/10/2026

180 pages

B42

22,00 €

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