Les droits des personnes handicapées

- Une information complète sur les droits des personnes en situation de handicap. Cet ouvrage permet une meilleure compréhension de l'environnement juridique des personnes handicapées afin de leur permettre, ainsi qu'à leurs proches et aux professionnels qui les entourent, de mieux faire reconnaître leurs droits. - Un ouvrage complet. Toutes les démarches concernant la prise en charge et la reconnaissance de la personne handicapée. - Une édition à jour des dernières réformes : prise en charge à 100 % des fauteuils roulants (et aussi poussette, cycles modulaires à roues multiples, scooters modulaires), simplification des démarches et des parcours de vie en MDPH (maison départementales des personnes handicapées) pour faciliter les démarches, allocation de proche aidant élargie jusqu'à 4 personnes au cours d'une carrière...