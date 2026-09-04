L'éden à l'aube

Alors qu'un étrange vent de sable ensevelit le pays, Gabriel et Isaac tombent amoureux. Dans Jérusalem, ville labyrinthe, ils se racontent des histoires de jinns, de lions et de chevaliers, puis décident de partir en vacances. Mais n'est-ce pas un projet fou dans un pays morcelé et criblé de check-points ? De Jérusalem à Jéricho jusqu'aux piscines de Salomon, Karim Kattan nous livre de sa voix enchanteresse une aventure amoureuse, en quête de lumière et de liberté, à travers une Palestine baroque, ardue et fabuleuse.