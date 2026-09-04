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L'éden à l'aube

Karim Kattan

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Alors qu'un étrange vent de sable ensevelit le pays, Gabriel et Isaac tombent amoureux. Dans Jérusalem, ville labyrinthe, ils se racontent des histoires de jinns, de lions et de chevaliers, puis décident de partir en vacances. Mais n'est-ce pas un projet fou dans un pays morcelé et criblé de check-points ? De Jérusalem à Jéricho jusqu'aux piscines de Salomon, Karim Kattan nous livre de sa voix enchanteresse une aventure amoureuse, en quête de lumière et de liberté, à travers une Palestine baroque, ardue et fabuleuse.

Par Karim Kattan
Chez Elyzad

|

Auteur

Karim Kattan

Editeur

Elyzad

Genre

Littérature française

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L'éden à l'aube

Karim Kattan

Paru le 04/09/2026

336 pages

Elyzad

9,90 €

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Scannez le code barre 9782494463844
9782494463844
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