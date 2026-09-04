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#Imaginaire

Mon petit frère Guillaume

Razmoh Razmoh

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Ce récit autobiographique décrit une dispute virulente entre l'auteur préadolescent et son petit frère, Guillaume. Razmoh raconte comment, excédé par les incessantes provocations infantiles de Guillaume, il en vient à le frapper. Sans filtre, cette chronique explore le ressentiment propre aux relations fraternelles, capable de mener à un comportement violent. Marqué par cet épisode, Razmoh tente ici de restituer des émotions confuses, où immaturité et brutalité s'entremêlent. Dans ce récit, tout semble passer à travers le filtre comique du dessin. Le style outrancier, ainsi que l'usage de couleurs franches, participent à créer un univers volontiers caricatural. En déformant les visages, en exagérant les mouvements, les expressions, en bruitant tout de manière peu naturelle, l'auteur met en scène un véritable théâtre grotesque, qui donne corps aux émotions exacerbées de l'enfance : ennui, injustice, jalousie, jubilation et violence. La fin du récit prend une ampleur presque épique, soulignée par l'évocation de la célèbre valse de Strauss, associée à l'ouverture de " 2001, L'Odyssée de l'espace ", qui vient clore en fanfare cette chronique intime. Un CoCo Comics qui devrait évoquer des souvenirs personnels à bien des lecteurs.

Par Razmoh Razmoh
Chez L'Articho

|

Auteur

Razmoh Razmoh

Editeur

L'Articho

Genre

Divers

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Mon petit frère Guillaume

Razmoh Razmoh

Paru le 31/12/2078

52 pages

L'Articho

6,00 €

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