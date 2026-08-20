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Ce que nous devons à Haïti

Magali Bessone

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A l'heure où les réparations pour les injustices héritées de l'esclavage et de la colonisation s'imposent comme un enjeu mondial, Magali Bessone propose, à partir du cas d'Haïti, une réflexion ambitieuse sur la justice réparatrice. Premier Etat issu d'une insurrection d'esclaves, Haïti fut contraint en 1825 de verser à la France une " indemnité " colossale pour obtenir la reconnaissance de son indépendance. Imposée sous la menace, cette rançon obligea le pays à souscrire des emprunts dont les effets pèsent encore dramatiquement sur le destin haïtien. En articulant analyses juridiques, enquêtes historiques et réflexion philosophique, l'autrice montre que la justice réparatrice doit combiner trois dimensions indissociables : une réparation épistémique, contre l'effacement des faits et les stéréotypes persistants, une réparation économique, fondée sur la restitution de la " double dette " imposée au peuple haïtien, et une réparation politique visant la transformation des asymétries héritées du passé colonial. Au-delà de l'analyse d'une injustice historique, le livre se distingue par son ambition transformatrice. Il invite à repenser nos obligations collectives et la possibilité d'un " nous " politique. Qui décidons-nous d'être, en France et dans le monde, face à cet héritage colonial ? Comment les réparations peuvent-elles fonder des relations internationales plus justes, au-delà de la charité ou de l'aide au développement ? En répondant à ces questions, ce livre offre une boîte à outils conceptuelle et pratique pour repenser la justice globale à l'ère postcoloniale.

Par Magali Bessone
Chez La Découverte

|

Auteur

Magali Bessone

Editeur

La Découverte

Genre

Ouvrages généraux

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Ce que nous devons à Haïti

Magali Bessone

Paru le 20/08/2026

262 pages

La Découverte

21,00 €

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Scannez le code barre 9782348091179
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