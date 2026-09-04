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La voiture : décryptage d’une transition sous tensions

Léo Larivière, Diane Strauss, Marie Chéron

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ZFE, prix à la pompe, voiture électrique, offensive chinoise, SUV, bonus-malus, leasing social, fin du moteur thermique en 2035... Jamais la voiture n'a autant occupé le débat public. Pourtant, entre buzz médiatique, instrumentalisation politique et revirements stratégiques des constructeurs automobiles, il devient difficile de distinguer les faits des idées reçues. Quelle place la voiture occupera-t-elle demain ?? Avec quelles énergies ?? Comment réussir la transition sans creuser les inégalités territoriales ?? Et quel avenir pour l'industrie automobile française dans la compétition mondiale ?? Dans un essai clair et accessible, les auteurs dressent le bilan politique des dernières années et éclairent les grands débats de société derrière les controverses automobiles. Léo Larivière, Diane Strauss et Marie Chéron sont experts de la transition automobile. Ils décryptent les transformations qui bouleversent le monde automobile et portent la vision de l'organisation ­indépendante Transport & Environment (T&E), qui ­rassemble 140 experts en Europe et vise la mise en place d'un système de ­transport décarboné d'ici 2050.

Par Léo Larivière, Diane Strauss, Marie Chéron
Chez Terre à terres

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Auteur

Léo Larivière, Diane Strauss, Marie Chéron

Editeur

Terre à terres

Genre

Sociologie

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La voiture : décryptage d’une transition sous tensions

Léo Larivière, Diane Strauss, Marie Chéron

Paru le 04/09/2026

104 pages

Terre à terres

15,00 €

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