Economie urbaine

La ville est un acteur structurant des transformations économiques, sociales et environnementales de notre temps. Cet ouvrage propose une introduction rigoureuse et synthétique à l'économie urbaine contemporaine. Il revient d'abord sur les grandes traditions de la pensée économique et les théories de la localisation, avant d'examiner les déterminants de la morphologie urbaine, les processus d'étalement, les configurations polycentriques et les mécanismes de ségrégation sociospatiale. Les questions relatives aux transports, aux inégalités spatiales et à la gestion des externalités y occupent une place centrale, de même que l'analyse de la gouvernance locale et des politiques urbaines. Enrichi d'exemples empiriques et d'encadrés thématiques, cet ouvrage offre les outils conceptuels nécessaires à la compréhension des mécanismes économiques qui structurent les villes et les systèmes métropolitains.