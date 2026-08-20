Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Economie urbaine

Michel Dimou, Alexandra Schaffar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La ville est un acteur structurant des transformations économiques, sociales et environnementales de notre temps. Cet ouvrage propose une introduction rigoureuse et synthétique à l'économie urbaine contemporaine. Il revient d'abord sur les grandes traditions de la pensée économique et les théories de la localisation, avant d'examiner les déterminants de la morphologie urbaine, les processus d'étalement, les configurations polycentriques et les mécanismes de ségrégation sociospatiale. Les questions relatives aux transports, aux inégalités spatiales et à la gestion des externalités y occupent une place centrale, de même que l'analyse de la gouvernance locale et des politiques urbaines. Enrichi d'exemples empiriques et d'encadrés thématiques, cet ouvrage offre les outils conceptuels nécessaires à la compréhension des mécanismes économiques qui structurent les villes et les systèmes métropolitains.

Par Michel Dimou, Alexandra Schaffar
Chez La Découverte

|

Auteur

Michel Dimou, Alexandra Schaffar

Editeur

La Découverte

Genre

Economie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Economie urbaine par Michel Dimou, Alexandra Schaffar

Commenter ce livre

 

Economie urbaine

Michel Dimou, Alexandra Schaffar

Paru le 20/08/2026

128 pages

La Découverte

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782348091148
9782348091148
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.