Oubliez tout ce qu'on veut vous faire croire depuis que vous êtes petits, et affirmons ensemble cette évidence : la Terre est plate, et immobile ! Vous ne nous croyez pas ? Pourtant, ce livre est celui d'un astrophysicien, qui fera sous vos yeux la démonstration élémentaire, que notre Terre n'est pas une sphère mais bien un disque ! ... A moins que ne se révèle un autre texte, à la seconde moitié de l'ouvrage ? Entrez dans la tête d'un platiste, mais seulement temporairement, jusqu'à ce que le scientifique vous dévoile l'envers du décor. Après avoir fait le pari de défendre l'idée d'une Terre plate, qui serait le centre de l'Univers, l'auteur reprend méthodiquement les points avancés, pour y appliquer cette fois l'exigence et la rigueur scientifiques. Sylvain Chaty propose ainsi un manifeste pour la science et sa méthode, et nous aide à faire le tri entre une affirmation trompeuse, et une preuve scientifique, à laquelle on peut se fier. Un livre ludique, pédagogique et créatif, mêlant trois niveaux de texte qui dialoguent et se font écho, pour réaffirmer l'importance de la démarche scientifique par les temps qui courent, et détricoter ensemble les mécanismes de pensée qui tendent à nous faire croire le contraire. Sylvain Chaty est astrophysicien, professeur au Laboratoire Astroparticules et cosmologie et Vice-Président Culture, science et société à l'Université Paris Cité. Il est également membre honoraire de l'Institut universitaire de France, spécialiste de l'évolution stellaire et des astres compacts Tels que les trous noirs.