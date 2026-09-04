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De sel, d'écume et de vent

Christian Léourier

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Lorsque Graelent, fils du roi Konan, largue les amarres pour un voyage qui - il l'espère - le verra rentrer couronné de gloire, son équipage et lui visent un lieu plein de promesses et de richesses nommé l'Ile Verte. Cependant, une tempête les déroute vers le nord et un rivage insulaire, où vit un peuple dirigé par le vieux roi Harld. Suite à un coup du sort, Graelent et les siens sont contraints de s'installer quelques temps sur cette île étrange. Le prince y fait la connaissance de Malven, fille magnétique du roi Harld, dont il tombe éperdument amoureux. Hypnotisé par la jeune femme et par le désir puissant qui l'attache à elle, Graelent scellera son destin à cette île, à cet amour et à une histoire plus mythique encore, de celles qui ont l'étoffe des plus grandes légendes.

Par Christian Léourier
Chez Argyll éditions

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Auteur

Christian Léourier

Editeur

Argyll éditions

Genre

Fantasy

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De sel, d'écume et de vent

Christian Léourier

Paru le 04/09/2026

288 pages

Argyll éditions

22,90 €

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