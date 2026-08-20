Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

L'imagier en feutrine de mes... 1 an

Tiago Americo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le premier imagier de bébé, avec de la feutrine colorée à toucher sur toutes les pages ! La famille, s'habiller, manger, jouer, se laver, se coucher... Pour chaque page, une couleur différente pour découvrir, toucher et apprendre les premiers mots du quotidien des enfants de 1 an. Un livre plein de douceur, pour éveiller bébé et développer son sens du toucher ! Dans la même collection : Le livre sonore et lumineux de mes 1 an Le cherche et trouve sonore de mes 1 an L'imagier de mes 1 an Le cherche et trouve de mes 1 an L'imagier sonore de mes 1 an Les jolies berceuses de mes 1 an Le grand livre de mes 1 an Le cherche et touche de mes 1 an

Par Tiago Americo
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Tiago Americo

Editeur

Editions Gründ

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'imagier en feutrine de mes... 1 an par Tiago Americo

Commenter ce livre

 

L'imagier en feutrine de mes... 1 an

Tiago Americo

Paru le 27/08/2026

5 pages

Editions Gründ

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782324039744
9782324039744
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.