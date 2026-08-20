L'imagier en feutrine de mes... 1 an

Le premier imagier de bébé, avec de la feutrine colorée à toucher sur toutes les pages ! La famille, s'habiller, manger, jouer, se laver, se coucher... Pour chaque page, une couleur différente pour découvrir, toucher et apprendre les premiers mots du quotidien des enfants de 1 an. Un livre plein de douceur, pour éveiller bébé et développer son sens du toucher ! Dans la même collection : Le livre sonore et lumineux de mes 1 an Le cherche et trouve sonore de mes 1 an L'imagier de mes 1 an Le cherche et trouve de mes 1 an L'imagier sonore de mes 1 an Les jolies berceuses de mes 1 an Le grand livre de mes 1 an Le cherche et touche de mes 1 an