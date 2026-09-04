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Fils d'Ariane ou le Déjeuner sur l'herbe

Jean-Paul Guinard

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Sylvain a vécu les premières années de sa vie coupé du monde. En 1940, ses parents périssent dans un accident de voiture. Le même jour, deux hommes viennent chercher l'enfant pour le confier à sa tante. Le narrateur, Sylvain, est témoin d'événements qu'il ne comprend pas : l'Occupation allemande, la Résistance, sa tante Gwladys qui reçoit tour à tour la visite d'un homme en uniforme noir et d'un certain Max... Le récit se déroule en Saône-et-Loire, principalement dans les communes de Melay et de Marcigny.

Par Jean-Paul Guinard
Chez Hello Editions

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Auteur

Jean-Paul Guinard

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Fils d'Ariane ou le Déjeuner sur l'herbe

Jean-Paul Guinard

Paru le 04/09/2026

248 pages

Hello Editions

22,90 €

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