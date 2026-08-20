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#Album jeunesse

Mes premières chansons des Antilles

Sophie Rohrbach

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Bienvenue aux Antilles ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Découvre au fil des pages de cet ouvrage sonore 7 chansons incontournables pour célébrer la culture antillaise : " Papyon volé " ; " Ban mwen En ti bo " ; " Adieu foulards, adieu Madras " ; " Comment fait-on le chocolat ? " ; " Berceuse des Grandes Antilles " ; " Abi abi abi " ; " Kan pitite en moin ". Les joyeuses illustrations de Sophie Rohrbach accompagnent ce voyage musical. Nouveau : Un maxi temps d'écoute ! 7 puces sonores, 7 chansons, 2 piles AAA incluses, bouton volume réglable (fort, moyen, off). Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants.

Par Sophie Rohrbach
Chez Editions Gründ

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Auteur

Sophie Rohrbach

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

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Mes premières chansons des Antilles

Sophie Rohrbach

Paru le 20/08/2026

7 pages

Editions Gründ

12,00 €

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Scannez le code barre 9782324038242
9782324038242
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