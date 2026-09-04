Martin Eden et Jack London

Une lecture sociologique méthodique de Martin Eden, roman autobiographique de Jack London, invite à s'interroger sur la portée sociologique d'oeuvres littéraires, sur le genre d'usages que la sociologie peut en faire et à quelles conditions. Dans le cas présent, comment rendre compte sociologiquement de la "migration de classe" de Martin Eden ? La démarche passe par l'analyse d'une rencontre sociologiquement improbable et des sentiments qu'elle suscite, par l'étude de l'entreprise de conversion que provoque cette rencontre. Elle s'efforce ensuite d'élucider les conditions du succès d'une carrière littéraire insolite, mais aussi de rendre compte des désillusions et de l'impasse auxquels elle conduit. Le caractère autobiographique revendiqué du roman, invite alors à comparer la migration de classe de Martin Eden à celle de Jack London et montre pourquoi celle de l'auteur est sociologiquement plus vraisemblable que celle de son héros. Prolongeant ces études de cas, la conclusion du livre esquisse, en mobilisant bon nombre des récits autobiographiques disponibles, une théorie sociologique de la migration de classe.