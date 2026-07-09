De Babel à Jérusalem

Notre époque est le témoin d'une accélération saisissante des progrès de l'intelligence artificielle. Porteur de promesses nouvelles pour le développement économique, ce phénomène bouleverse la conception que nos sociétés ont du travail ainsi que le rapport que l'homme doit entretenir avec la machine. Face à ce défi, l'anthropologie chrétienne est une ressource précieuse. Elle permet de mener un discernement spirituel en ne perdant jamais de vue le bien commun, en préservant le sens du travail et en garantissant la possibilité d'une vie l'émonde pour les générations à venir. A travers un itinéraire de méditations bibliques et entrepreunariales en lien avec le parcours "Rerum Novairum", ce livre propose une réflexion sur la dignité humaine, développant les thèmes annoncés par l'encyclique de Léon XIV Magnifica humanitas.