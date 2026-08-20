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The World's Fastest Level Up Tome 7

Nagato Yamata, Atsushi Suzumi, Fame

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Un jeune aventurier solitaire, doté d'un pouvoir en apparence inutile, décide de devenir le plus fort de tous ! Rin dispose d'un pouvoir apparemment peu utile, la téléportation intra-donjon. Alors même que chaque aventurier ne peut se rendre dans un même donjon plus d'une fois par semaine, lui, parvient à détourner son pouvoir et enchaîne ainsi plusieurs fois le même donjon pour monter très vite en niveau. Il décide alors de devenir le plus fort tout en cachant son mystérieux don aux autres aventuriers.

Par Nagato Yamata, Atsushi Suzumi, Fame
Chez Soleil Productions

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Auteur

Nagato Yamata, Atsushi Suzumi, Fame

Editeur

Soleil Productions

Genre

Shonen/garçon

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The World's Fastest Level Up Tome 7

Nagato Yamata, Atsushi Suzumi, Fame

Paru le 20/08/2026

196 pages

Soleil Productions

8,50 €

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