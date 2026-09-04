Dans la lande sauvage battue par les vents de la campagne anglaise, une passion aussi dévorante que destructrice unit Heathcliff et Catherine. Mais les conventions sociales et l'orgueil les séparent, déclenchant une spirale de vengeance et de souffrance qui va s'étendre sur plusieurs générations. Unique roman d'Emily Brontë, Les hauts de Hurlevent fit scandale lors de sa publication. La noirceur, la violence et le romantisme absolu confèrent à cette oeuvre majeure une étonnante modernité.