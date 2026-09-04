Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Les Hauts de Hurlevent

Emily Brontë

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la lande sauvage battue par les vents de la campagne anglaise, une passion aussi dévorante que destructrice unit Heathcliff et Catherine. Mais les conventions sociales et l'orgueil les séparent, déclenchant une spirale de vengeance et de souffrance qui va s'étendre sur plusieurs générations. Unique roman d'Emily Brontë, Les hauts de Hurlevent fit scandale lors de sa publication. La noirceur, la violence et le romantisme absolu confèrent à cette oeuvre majeure une étonnante modernité.

Par Emily Brontë
Chez Monsieur Toussaint Louverture

|

Auteur

Emily Brontë

Editeur

Monsieur Toussaint Louverture

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Hauts de Hurlevent par Emily Brontë

Commenter ce livre

 

Les Hauts de Hurlevent

Emily Brontë trad. Sylvère Monod

Paru le 18/09/2026

448 pages

Monsieur Toussaint Louverture

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381962559
9782381962559
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.