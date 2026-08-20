Emilie et la magie des cupcakes

Le grand retour de Coco Simon pour les petites soeurs des lectrices de Cupcake Girls. Des romans courts, illustrés et gourmands où l'amitié prime plus que tout ! Emily Green doit changer d'école le temps que la sienne soit rénovée. Malheureusement, toutes ses amies sont transférées dans une autre école que la sienne, elle se retrouve toute seule... Mais alors qu'Emily commence à se sentir à l'aise, son école annonce un concours de pâtisserie. Emily a déjà cuisiné avec sa demi-soeur, Katie Brown, célèbre pour avoir fondé le Club des Cupcakes... mais a-t-elle vraiment envie de rester dans l'ombre de Katie ? Elle se sent nerveuse, jusqu'à ce que Katie lui conseille de préparer ses cupcakes " à la manière d'Emily ". Et Emily comprend alors qu'il y a de la place pour deux stars de la pâtisserie dans leur famille !