Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Emilie et la magie des cupcakes

Coco Simon, Manuela Lopez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le grand retour de Coco Simon pour les petites soeurs des lectrices de Cupcake Girls. Des romans courts, illustrés et gourmands où l'amitié prime plus que tout ! Emily Green doit changer d'école le temps que la sienne soit rénovée. Malheureusement, toutes ses amies sont transférées dans une autre école que la sienne, elle se retrouve toute seule... Mais alors qu'Emily commence à se sentir à l'aise, son école annonce un concours de pâtisserie. Emily a déjà cuisiné avec sa demi-soeur, Katie Brown, célèbre pour avoir fondé le Club des Cupcakes... mais a-t-elle vraiment envie de rester dans l'ombre de Katie ? Elle se sent nerveuse, jusqu'à ce que Katie lui conseille de préparer ses cupcakes " à la manière d'Emily ". Et Emily comprend alors qu'il y a de la place pour deux stars de la pâtisserie dans leur famille !

Par Coco Simon, Manuela Lopez
Chez Pocket

|

Auteur

Coco Simon, Manuela Lopez

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Emilie et la magie des cupcakes par Coco Simon, Manuela Lopez

Commenter ce livre

 

Emilie et la magie des cupcakes

Coco Simon, Manuela Lopez trad. Vanessa Canavesi

Paru le 20/08/2026

96 pages

Pocket

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266361224
9782266361224
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.