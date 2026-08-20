Une histoire d'amour et d'obsession éblouissante. " Un matin, alors que nous nous disions au-revoir, je lui ai dit que je lui appartenais. Je voulais qu'elle me le dise aussi. " La vie d'une jeune New-Yorkaise bascule lorsqu'elle tombe follement amoureuse d'une femme rencontrée dans un bar. En couple avec un homme depuis huit ans, elle quitte tout. Pour elle, elle redessine les contours de sa vie. Avec elle, elle se soumet à un amour dévorant qui menace de la consumer. Poussée par un désir insatiable, elle traverse les affres de la passion : la sensualité, le manque, le pouvoir et la domination, la perte, l'attachement et la trahison.