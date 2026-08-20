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#Roman jeunesse

Alice en vrai

Théo Grosjean

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Comment survivre au collège quand une mascotte constituée de vos angoisses prend vie et vous conseille les pires choses à faire ? La quatrième commence plutôt mal pour Elliot : Eglantine, sa copine, et Bastien, le mec à qui il sert de souffre-douleur depuis son arrivée au collège, sortent ensemble. Mais une nouvelle élève débarque à l'école : Alice, de " Alice en vrai ", trois millions d'abonnés sur Tictoc pour ses vidéos sur le harcèlement scolaire ! Et elle va très vite s'intéresser à Elliot qui, toujours aussi mal conseillé par son angoisse, va s'interroger : véritable idylle naissante ou perspective de gros buzz pour la star des réseaux sociaux ?

Par Théo Grosjean
Chez Pocket

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Auteur

Théo Grosjean

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

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Alice en vrai

Théo Grosjean

Paru le 20/08/2026

208 pages

Pocket

10,90 €

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