Comment survivre au collège quand une mascotte constituée de vos angoisses prend vie et vous conseille les pires choses à faire ? La quatrième commence plutôt mal pour Elliot : Eglantine, sa copine, et Bastien, le mec à qui il sert de souffre-douleur depuis son arrivée au collège, sortent ensemble. Mais une nouvelle élève débarque à l'école : Alice, de " Alice en vrai ", trois millions d'abonnés sur Tictoc pour ses vidéos sur le harcèlement scolaire ! Et elle va très vite s'intéresser à Elliot qui, toujours aussi mal conseillé par son angoisse, va s'interroger : véritable idylle naissante ou perspective de gros buzz pour la star des réseaux sociaux ?