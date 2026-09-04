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#Album jeunesse

Dans mon cÅÂ“ur

Barbara Glet, Balder

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Des mots doux pour dire l'amour, cueillir les émotions et les garder bien au chaud. Un livre à lire blotti l'un contre l'autre, pour se dire l'essentiel. A travers une succession de phrases simples et imagées, l'album célèbre le lien affectif entre l'enfant et l'adulte, en mettant en mots ce qui se ressentâA- avant même de savoir le dire. Une manière ludique et imagée d'exprimer l'amour inconditionnel, en passant par le jeu, l'imaginaire et les émotions. LES POINTS FORTS DU LIVRE - Initier les tout-petits au plaisir de la lecture grâce à des textes, simples et rythmés, conçus pour être lu à voix haute et qui favorisent leur participation. - Créer des moments privilégiés de partage entre parents et enfants. - Stimuler l'imagination, la créativité et développer le langage. - Un format adapté : des albums tout-carton solides, de petit format, parfait pour les mains des bébés et des jeunes enfants, dès la naissance et jusqu'à 3 ans. - Un QR code au dos du livre permet d'écouter l'histoire, prolongeant l'expérience sensorielle des enfants. Les versions audio, racontées, désacralisent la lecture et en facilitent l'interprétation.

Par Barbara Glet, Balder
Chez Oui'dire éditions

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Auteur

Barbara Glet, Balder

Editeur

Oui'dire éditions

Genre

Tout-carton

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Dans mon cÅÂ“ur

Barbara Glet, Balder

Paru le 02/10/2026

22 pages

Oui'dire éditions

11,00 €

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Scannez le code barre 9782376114284
9782376114284
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