Dans mon cÅÂ“ur

Des mots doux pour dire l'amour, cueillir les émotions et les garder bien au chaud. Un livre à lire blotti l'un contre l'autre, pour se dire l'essentiel. A travers une succession de phrases simples et imagées, l'album célèbre le lien affectif entre l'enfant et l'adulte, en mettant en mots ce qui se ressentâA- avant même de savoir le dire. Une manière ludique et imagée d'exprimer l'amour inconditionnel, en passant par le jeu, l'imaginaire et les émotions. LES POINTS FORTS DU LIVRE - Initier les tout-petits au plaisir de la lecture grâce à des textes, simples et rythmés, conçus pour être lu à voix haute et qui favorisent leur participation. - Créer des moments privilégiés de partage entre parents et enfants. - Stimuler l'imagination, la créativité et développer le langage. - Un format adapté : des albums tout-carton solides, de petit format, parfait pour les mains des bébés et des jeunes enfants, dès la naissance et jusqu'à 3 ans. - Un QR code au dos du livre permet d'écouter l'histoire, prolongeant l'expérience sensorielle des enfants. Les versions audio, racontées, désacralisent la lecture et en facilitent l'interprétation.