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#Roman jeunesse

La saison des amours !

L.sam Virginy, Virginy L. Sam

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Prêts à rejoindre la confrérie des pestes ? Le printemps fait naître des romances un peu partout. Et pour Fannette, une chose est sûre : la saison des amours, c'est plus épuisant que la saison des pollens... A cause d'un gros malentendu, tout le collège croit que Fannette sort avec Kevin. Si cette rumeur parvient aux oreilles de Théo, il va croire qu'elle ne l'aime plus... Fannette doit absolument trouver un moyen de rétablir la vérité. Et vite ! Les vraies pestes le savent : quand on veut vraiment quelque chose, il faut frapper fort et ne pas avoir peur de se donner en spectacle.

Par L.sam Virginy, Virginy L. Sam
Chez Pocket

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Auteur

L.sam Virginy, Virginy L. Sam

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

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La saison des amours !

L.sam Virginy, Virginy L. Sam

Paru le 20/08/2026

240 pages

Pocket

6,80 €

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