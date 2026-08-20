Prêts à rejoindre la confrérie des pestes ? Le printemps fait naître des romances un peu partout. Et pour Fannette, une chose est sûre : la saison des amours, c'est plus épuisant que la saison des pollens... A cause d'un gros malentendu, tout le collège croit que Fannette sort avec Kevin. Si cette rumeur parvient aux oreilles de Théo, il va croire qu'elle ne l'aime plus... Fannette doit absolument trouver un moyen de rétablir la vérité. Et vite ! Les vraies pestes le savent : quand on veut vraiment quelque chose, il faut frapper fort et ne pas avoir peur de se donner en spectacle.