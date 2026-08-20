Le grand cambriolage de l'île

Gabriel et ses camarades préparent le casse du siècle dans ce nouveau tome de L'Ecole des voleurs ! Parviendront-ils à déjouer les plans des Sans-Nom ? C'est la troisième année de Gabriel à l'école des voleurs de Crookhaven. En plus de l'habituel défi à relever et de nouveaux cours très difficiles, Gabriel et ses amis ont un autre objectif : faire tomber les Sans-Nom. Ce sont les pires criminels qui soient : ils volent, trompent et kidnappent pour leur propre compte, plutôt que pour faire le bien dans le monde. Chaque membre de l'équipe de Gabriel a une raison très personnelle de vouloir leur chute. Mais que peut faire un groupe d'écoliers adolescents face à l'équipe d'escrocs la plus puissante et la plus dangereuse du monde ? Heureusement, quelque chose de caché à Crookhaven pourrait peut-être les aider. Mais ils doivent d'abord le trouver...