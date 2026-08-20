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Les âmes de feu

Annie Francé-Harrar

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Une redécouverte exceptionnelle du matrimoine science-fictif visionnaire et d'une grande modernité ! Une redécouverte exceptionnelle ! Ecrit en 1920 par une scientifique allemande et resté inédit en France, Les Ames de feu prévoyait déjà la catastrophe climatique actuelle. Sidérant de clairvoyance et d'anticipation, un roman surprenant sur un sujet brûlant : la destruction de environnement et les dangers qui en résultent pour l'homme. " En étudiant des échantillons de sol récoltés à proximité des métropoles, Henrik avait suivi la progression de la catastrophe. La bactérie, aussi petite qu'utile, était anéantie en périphérie des usines. De sorte que, si des matières en décomposition se retrouvaient dans le sol, elles ne pouvaient plus être transformées en matière vivante. Les plantes et les animaux souffraient de la faim à leur tour. Seuls les humains, dans leurs tours, dans leurs habitats approvisionnés en air purifié, avec leurs aliments artificiels, pouvaient surmonter cela et y survivre. Eux seuls. "

Par Annie Francé-Harrar
Chez Pocket

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Auteur

Annie Francé-Harrar

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

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Les âmes de feu

Annie Francé-Harrar trad. Erwann Perchoc

Paru le 20/08/2026

240 pages

Pocket

8,50 €

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Scannez le code barre 9782266355636
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