Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le chat de Montaigne

Nils Minkmar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il pensait se retirer du monde. L'Histoire en a décidé autrement. La dynastie des Valois vacille et les guerres de Religion déchirent le pays. Arraché à sa tour du Périgord, Montaigne est appelé à Paris par Catherine de Médicis pour une mission secrète : préparer l'indocile Henri de Navarre à devenir roi de France. Accompagné de son épouse Françoise et d'un jeune scribe naïf et attachant, il découvre une capitale au bord du chaos, où s'entremêlent rumeurs, exécutions publiques et intrigues politiques. Dans ce tumulte, un chat veille, compagnon placide de l'écrivain et symbole de paix au milieu des hommes prédateurs... Ce roman puissant, porté par une langue vive, révèle un Montaigne intime et inattendu, et fait entendre la voix fragile mais obstinée de l'humaniste qui s'élève comme un dernier rempart contre la violence des temps.

Par Nils Minkmar
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Nils Minkmar

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Renaissance

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le chat de Montaigne par Nils Minkmar

Commenter ce livre

 

Le chat de Montaigne

Nils Minkmar

Paru le 20/08/2026

416 pages

Presses de la Cité

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258213975
9782258213975
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.