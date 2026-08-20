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Droit des obligations

Pascal Ancel

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Une approche pédagogique et innovante du droit des obligations. Cet ouvrage aborde par le biais de 12 grands thèmes fondamentaux le programme de droit des obligations de L2 : des sources des obligations (contrat, responsabilité civile, quasi-contrats et engagement unilatéral) au régime général des obligations (intégré dans certains développements relatifs aux obligations contractuelles). Conçue comme un outil pédagogique innovant, " Séquences " permet de multiples possibilités : les thèmes peuvent être étudiés en totalité ou pour partie, dans un ordre plutôt qu'un autre. Ces différentes combinaisons permettent de toucher un public varié aussi bien dans l'année concernée par la matière que dans des séminaires de niveau master ou des préparations aux concours .

Par Pascal Ancel
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Pascal Ancel

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit des obligations

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Droit des obligations

Pascal Ancel

Paru le 20/08/2026

Editions Dalloz

21,00 €

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Scannez le code barre 9782247247547
9782247247547
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