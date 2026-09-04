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Fantômes de la liberté

Santiago Espinosa

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On a beau montrer et démontrer la vacuité d'un mot, on ne s'en débarrasse pas pour autant, tant s'en faut. C'est le cas de cette prétendue liberté humaine, aussi inexplicable que contradictoire : on y croit quand même, ne serait-ce qu'à titre de bel idéal. Les illusions s'enracinent dans le désir et sont, de ce fait, indéracinables. Pourtant, si le concept traditionnel, et métaphysique, de liberté ne désigne aucune réalité ; si l'homme est, tout autant que les autres êtres vivants, soumis au déterminisme de la physis ; s'il est, en outre, soumis inévitablement aux lois de la polis, il n'empêche que l'individu libre existe. Seulement, là où on l'attendait le moins : aux antipodes de la morale, de la "bien-pensance" , de l'académie même. A ce titre, il convient de dire que l' "esprit libre" est, non pas celui qui s'oppose à la nature ou à la loi civile, mais celui qui, au sein de ces cadres non modifiables à sa guise, vit et pense comme il veut. Encore faut-il pour cela, et c'est bien le problème, parvenir à vouloir quelque chose.

Par Santiago Espinosa
Chez Editions Les Belles Lettres

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Auteur

Santiago Espinosa

Editeur

Editions Les Belles Lettres

Genre

Ouvrages généraux

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Fantômes de la liberté

Santiago Espinosa

Paru le 04/09/2026

120 pages

Editions Les Belles Lettres

21,50 €

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