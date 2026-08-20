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#Roman francophone

Claude Gueux

Victor Hugo, Stéphane Maltère

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Le récit engagé de Victor Hugo dans une nouvelle édition enrichie d'un accompagnement pédagogique et d'illustrations. Le récit : Parce qu'il vient du peuple, Claude Gueux est pauvre. Parce qu'il n'a pas d'argent, il est poussé au vol. Parce qu'il vole, on le jette en prison, à la maison centrale de Clairvaux. Là, Claude Gueux n'a que l'amitié d'Albin, un autre détenu, pour l'aider à survivre. Que se passera-t-il si M. D. , directeur des ateliers de la prison, le sépare de son ami ? Quelles humiliations le prisonnier peut-il supporter sans révolte ? Inspiré librement d'un fait divers, ce récit court porte une dénonciation sévère de la justice du XIXe siècle. En retraçant l'itinéraire d'un condamné, Victor Hugo met la société au banc des accusés. Les objets d'étude : La fiction pour interroger le réel (4e) Dénoncer les travers de la société (3e) L'accompagnement pédagogique : > Une présentation visuelle et accessible pour découvrir l'auteur, le genre et l'époque > Le texte intégral et sa version audio > Des séances d'étude de l'oeuvre avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et des activités variées > Un groupement de textes et d'image pour approfondir le thème : condamnés à mort, les Lumières en héritage > Un bilan pour retenir l'essentiel > Méthode : des fiches simples et efficaces pour travailler ses compétences > Le vocabulaire essentiel

Par Victor Hugo, Stéphane Maltère
Chez Magnard

|

Auteur

Victor Hugo, Stéphane Maltère

Editeur

Magnard

Genre

Collège

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Claude Gueux

Victor Hugo, Stéphane Maltère

Paru le 20/08/2026

128 pages

Magnard

3,20 €

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