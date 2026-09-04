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#Essais

Acte et mouvement

Laurent Lavaud

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Comment Aristote pense-t-il le rapport entre les concepts d'acte (energeia) et de mouvement (kinesis) ? C'est là l'une des questions les plus centrales de sa philosophie puisqu'à travers elle se décide la possibilité même de construire une science de la nature. C'est aussi l'une des plus chaudement débattues dans les recherches contemporaines sur l'oeuvre d'Aristote. Ce livre se propose de guider le lecteur à travers le maquis des interprétations possibles de la doctrine aristotélicienne du mouvement en suivant le fil des commentaires de l'Antiquité tardive, qui anticipent et éclairent les principaux débats contemporains. Ce parcours permet aussi d'enquêter sur les différentes pratiques d'histoire de la philosophie : l'exégèse au plus près du texte d'Aristote (Alexandre d'Aphrodise, Thémistius ou Simplicius) ou la lecture polémique (Plotin, critique méthodique de la doctrine aristotélicienne du mouvement ou Jamblique, adversaire déclaré de la critique plotinienne...). L'un des enjeux de ce livre est cependant de montrer qu'il ne faut pas trop s'y fier : derrière les intentions déclarées et les positionnements de façade se jouent, dans les coulisses de l'exégèse, des distorsions inconscientes ou des trahisons dissimulées ou, à rebours, des affinités inavouées et des alliances de circonstance. Ainsi Plotin, par-delà son approche critique d'Aristote, est-il peut-être, parmi ses lecteurs, celui qui revivifie le plus authentiquement certaines intuitions centrales du Stagirite concernant l'entrelacement des concepts d'acte et de mouvement.

Par Laurent Lavaud
Chez Belles Lettres

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Auteur

Laurent Lavaud

Editeur

Belles Lettres

Genre

Histoire de la philosophie

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Acte et mouvement

Laurent Lavaud

Paru le 04/09/2026

500 pages

Belles Lettres

45,00 €

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9782251459868
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