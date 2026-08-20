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#Essais

Main basse sur l'éducation nationale

Joachim Le Floch-Imad, Floch-imad joachim Le

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Enquête sur un suicide assisté. Effondrement du niveau, maltraitance des personnels éducatifs, gabegies budgétaires, enchaînement de réformes inefficaces... Joachim Le Floch-Imad dévoile les causes profondes de la faillite de l'école française. Derrière les discours convenus, il révèle l'emprise d'un Etat dans l'Etat qui a confisqué le débat éducatif et éloigné l'institution de sa raison d'être : transmettre les savoirs. Et nous offre les solutions pour faire advenir le sursaut qui est notre seul espoir. Un essai incisif, documenté et sans concession sur l'un des plus grands défis français. Préface inédite de l'auteur "Le Floch-Imad a le courage de désigner les coupables" , Alexandre Devecchio, Europe 1. "Un coup de tonnerre" , Robert Kopp, La Revue des deux mondes. Diplômé de Sciences Po et de la Sorbonne, Joachim Le Floch-Imad est enseignant et essayiste. Il est l'auteur, au Cerf, de Tolstoï, une vie philosophique (Prix Brantôme de la biographie historique 2024). En janvier 2026, Le Figaro Magazine et l'Institut Choiseul l'ont distingué dans leur palmarès des "200 jeunes qui feront la France de demain" .

Par Joachim Le Floch-Imad, Floch-imad joachim Le
Chez Cerf

|

Auteur

Joachim Le Floch-Imad, Floch-imad joachim Le

Editeur

Cerf

Genre

Education nationale

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Main basse sur l'éducation nationale

Joachim Le Floch-Imad, Floch-imad joachim Le

Paru le 20/08/2026

288 pages

Cerf

8,90 €

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Scannez le code barre 9782204180771
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