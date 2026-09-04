Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Tristes

Ovide

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Les poèmes tristes" (Tristia carmina) d'Ovide regroupent une cinquantaine d'élégies que le poète adresse à son épouse et à ses amis, demeurés à Rome, alors qu'il est relégué, banni, à Tomes sur les bords de la mer Noire depuis l'an 8 de notre ère, sur ordre de l'empereur Auguste. Lui seraient reprochées l'immoralité de son Art d'aimer ainsi que sa compromission dans une affaire qui touchait à la succession d'Auguste. Plongé dans un monde étranger et hostile - le climat est rude, les moeurs brutales, les langues rugueuses -, Ovide vit son exil comme une dépossession de soi : il est devenu étranger à Rome en même temps qu'étranger sur cette terre austère du Pont-Euxin. "Le barbare, ici, c'est moi" , écrit-il. Arraché à Rome, isolé, désespéré, Ovide voit son statut de poète et d'homme redéfini par ce qu'il vit comme l'extrême souffrance de la marginalité, de l'exclusion. De cet exil forcé naîtra un objet littéraire lui permettant de retrouver une part de son identité perdue. De ses poèmes naîtront la figure du poète banni et la toujours actuelle tradition littéraire de l'exil.

Par Ovide
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Ovide

Editeur

Belles Lettres

Genre

Antiquité - Essai

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tristes par Ovide

Commenter ce livre

 

Tristes

Ovide

Paru le 04/09/2026

300 pages

Belles Lettres

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782251459844
9782251459844
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.