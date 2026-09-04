"Les poèmes tristes" (Tristia carmina) d'Ovide regroupent une cinquantaine d'élégies que le poète adresse à son épouse et à ses amis, demeurés à Rome, alors qu'il est relégué, banni, à Tomes sur les bords de la mer Noire depuis l'an 8 de notre ère, sur ordre de l'empereur Auguste. Lui seraient reprochées l'immoralité de son Art d'aimer ainsi que sa compromission dans une affaire qui touchait à la succession d'Auguste. Plongé dans un monde étranger et hostile - le climat est rude, les moeurs brutales, les langues rugueuses -, Ovide vit son exil comme une dépossession de soi : il est devenu étranger à Rome en même temps qu'étranger sur cette terre austère du Pont-Euxin. "Le barbare, ici, c'est moi" , écrit-il. Arraché à Rome, isolé, désespéré, Ovide voit son statut de poète et d'homme redéfini par ce qu'il vit comme l'extrême souffrance de la marginalité, de l'exclusion. De cet exil forcé naîtra un objet littéraire lui permettant de retrouver une part de son identité perdue. De ses poèmes naîtront la figure du poète banni et la toujours actuelle tradition littéraire de l'exil.