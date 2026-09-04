L'Épreuve du changement

Chaque grand changement soulève un dilemme pour les individus et les sociétés : leur faut-il s'accrocher à la stabilité ou y renoncer pour évoluer ? L'Epreuve du changement, paru en 1963, nous livre les réflexions d'Eric Hoffer sur les sources et conséquences de ce dilemme. Pour Hoffer, si les bouleversements sociaux et technologiques provoquent un déchirement du tissu social, ils révèlent également un puissant potentiel créateur chez ceux qui y font face. A la lumière de thèmes variés tels que le goût du travail, le rôle des intellectuels et des marginaux dans les révolutions, ou l'impact du monothéisme sur notre rapport au monde, l'auteur parvient à donner au mot "changement" une profondeur rare. Déjà acclamé pour Le Vrai croyant et son analyse des mouvements de masse, le docker-philosophe n'en tenait pas moins L'Epreuve du changement pour la pièce maîtresse de son oeuvre. Depuis longtemps disparu, ce texte d'un penseur hors norme revient aujourd'hui avec une traduction revue et enrichie.