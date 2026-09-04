New York, dans les années 1920. Des immigrés venus d'Europe débarquent sur le sol américain. Parmi eux, Samuel et Adam vont finir par se croiser et s'aimer... Nous suivons leur périple dans cet "american dream" malgré tout entaché par les activités mafieuses dans lesquels l'un et l'autre seront impliqués. Au fil du temps, Adam réussira à se construire, sans Samuel mais avec Madeline, une femme au caractère bien trempé avec laquelle il passera un pacte étrange. Cette histoire est l'histoire vécue par Adam, avant et après sa rencontre avec Jules Tivoli qui fit l'objet du premier volume. Avec ce prequel, Anaïs Flogny fait preuve d'une grande maîtrise narrative, réussissant à raconter l'histoire de cet homme pris dans l'étau de la mafia, à la façon des Affranchis.