Le dragon déchaîné

Monstres magiques menacés : Panique au refuge ! De nos jours, au Monstrarium, un refuge secret dissimulé par un sortilège, on recueille les dragons, licornes, phénix et autres monstres magiques et légendaires lorsqu'ils sont malades ou menacés par les terribles Braconniers. Comme le directeur et les autres parents sont toujours très occupés, ce sont leurs enfants qui doivent entretenir le Monstrarium et s'occuper des monstres. Mais ils doivent faire face à de nombreux problèmes !