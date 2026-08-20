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#Roman jeunesse

Le dragon déchaîné

Fabien Clavel, Sanoe

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Monstres magiques menacés : Panique au refuge ! De nos jours, au Monstrarium, un refuge secret dissimulé par un sortilège, on recueille les dragons, licornes, phénix et autres monstres magiques et légendaires lorsqu'ils sont malades ou menacés par les terribles Braconniers. Comme le directeur et les autres parents sont toujours très occupés, ce sont leurs enfants qui doivent entretenir le Monstrarium et s'occuper des monstres. Mais ils doivent faire face à de nombreux problèmes !

Par Fabien Clavel, Sanoe
Chez Nathan

|

Auteur

Fabien Clavel, Sanoe

Editeur

Nathan

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Le dragon déchaîné

Fabien Clavel, Sanoe

Paru le 20/08/2026

128 pages

Nathan

9,95 €

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Scannez le code barre 9782095059712
9782095059712
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