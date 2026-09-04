Des chiffres. D'étranges symboles. Un tableau couvert d'équations. Une silhouette absorbée dans une démonstration impénétrable. Voilà l'image que beaucoup se font des mathématiques. Pour se défaire du mythe d'une science inaccessible, réservée à une poignée de génies, Hugo Duminil-Copin et Emmanuel Sander nous invitent à passer de l'autre côté du tableau noir. Derrière la rigueur des théorèmes se cachent intuitions, analogies, tâtonnements, émotions, erreurs fécondes. A travers de grandes découvertes et des situations à l'apparence banale, les auteurs nous entraînent au coeur de la pensée mathématique : comment les idées naissent-elles ? Quels sont les ressorts de l'apprentissage mathématique ? D'où viennent les fameux moments "Eurêka" ? Des petits calculs que nous faisons sans y penser aux raisonnements qui bouleversent notre vision du monde, le regard croisé du mathématicien et du psychologue invite à reconsidérer notre rapport aux mathématiques, leur enseignement et la place qu'elles occupent dans notre société. Une immersion fascinante qui lève le voile sur cette science profondément humaine. Lauréat de multiples prix prestigieux dont la Médaille Fields 2022, Hugo Duminil- Copin enseigne à l'université de Genève et à l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques de Paris-Saclay. Il est spécialiste de la théorie des probabilités. Emmanuel Sander est professeur au sein de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education de l'université de Genève. Ses recherches sont consacrées à l'analyse des représentations mentales et des processus interprétatifs dans les apprentissages.