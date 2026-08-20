Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Pourquoi La Joconde ?

Philippe Comar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peinte au début du XVI ? siècle, Joconde est longtemps restée inconnue du grand public. C'est seulement sous le Second Empire qu'elle acquiert un début de renommée, grâce à des écrivains qui en parlent, comme George Sand ou Théophile Gautier. Un événement va toutefois la catapulter au faîte de la célébrité : en 1911, La Joconde est volée. Aujourd'hui, véritable "monstre de foire", elle attire chaque jour plus de 18000 visiteurs. Mais pourquoi est-elle devenue le symbole de la peinture occidentale ? Et surtout pourquoi ce simple portrait d'une bourgeoise florentine sert-il de souffre-douleur à une pléthorique production artistique ? Depuis un peu plus d'un siècle, en effet, Monna Lisa est travestie, parodiée, détournée, défigurée par de nombreux artistes : Kasimir Malevitch, Marcel Duchamp, Fernand Léger, René Magritte, Andy Warhol, Annette Messager, jusqu'à Jeff Koons. Pourquoi un tel acharnement ? Se peut-il qu'il nous éclaire sur les fondements de l'art moderne ? Avec esprit, et non sans espièglerie, Philippe Comar signe ici un petit livre qui donne quelques pistes pour mieux regarder celle qu'on ne fait plus que voir et qui, à force de gloire, nous est devenue opaque.

Par Philippe Comar
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Philippe Comar

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pourquoi La Joconde ? par Philippe Comar

Commenter ce livre

 

Pourquoi La Joconde ?

Philippe Comar

Paru le 20/08/2026

160 pages

Editions Gallimard

8,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073126559
9782073126559
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.