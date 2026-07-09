Là où le coeur se noie

1800. Sur les rivages de Bretagne, à Saint-Gildas-de-Rhuys, Garance s'est retirée avec Erwan, face à l'océan. A trente ans à peine, elle est déjà une femme brisée, hantée par un passé dont elle ne parvient pas à se libérer. Car dix ans plus tôt, à Paris, au cour de la Révolution française, tout semblait possible. Sur les ruines de la Bastille, Garance découvrait l'amour dans les bras d'Erwan et s'engageait, avec ferveur, dans les combats de son temps. Aux côtés de figures emblématiques comme Olympe de Gouges et Théroigne de Méricourt, elle rêvait d'un monde plus juste, où les femmes auraient enfin leur place. Mais aux espoirs humanistes succèdent bientôt les violences de la Terreur. Entre passion amoureuse, engagement politique et tragédies intimes, Garance devra apprendre à s'imposer, à choisir, et à survivre. Aujourd'hui, alors que les blessures du passé menacent de l'engloutir, plusieurs questions demeurent : saura-t-elle faire vivre l'héritage de celles qui ont combattu avant elle ? Et peut-on aimer encore après avoir tout perdu ?