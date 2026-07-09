Bourrasques en Ré

Février 2010. Lorsque la tempête Xynthia frappe l'île de Ré, Rose y vit depuis quatre ans déjà, revenue s'ancrer dans sa terre natale après un long détour par ailleurs. Fille d'un surveillant pénitentiaire et d'une infirmière, elle a quitté l'île pour intégrer l'école de Santé navale avant de mener une carrière de médecin militaire. Sa vie semblait tracée, aux côtés de Pierre - commando marine, pianiste et fin gourmet - avec qui elle avait construit une famille. Mais une suite d'événements tragiques, entre accidents et fatalité, a tout fait basculer. De retour à Saint-Martin-de-Ré comme médecin généraliste, Rose tente de reconstruire son existence. Alors que les vents de Xynthia ravagent les paysages et bouleversent les vies, elle replonge dans les souvenirs de son enfance, de ses amours et de ses choix.