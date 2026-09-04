Libre adaptation du best-seller de David Bessis, Mathématica, MathémaGica raconte comment les maths, loin d'être une discipline élitiste, sont à la porté de tous et de toutes. Plus qu'un savoir, elles sont une pratique, et même un sport où le maître mot n'est pas la logique, mais l'imagination. Vous ne le croyez pas ? Venez donc voir. Dans cette BD drôle et ludique, les mathématiques sont abordées par le biais de la fiction : on y suit Lilian et sa meilleure amie Abscisse dans leur exploration du territoire fabuleux des mathématiques. L'essentiel de l'action se situe dans l'étrange maison des parents d'Abscisse, Loga et Néperien Ixigrec : les Ixigrec sont des mathémaGiciens qui, grâce à leurs pouvoirs, ils peuvent accomplir des choses extraordinaires... Et il semble qu'avec un peu d'entraînement, leur magie soit à la portée de tous. En 112 pages d'aventures épiques, Mathémagica désamorce toutes les idées reçues associées aux mathématiques : - Non les maths ne sont pas "réservées" au matheux - Oui, la curiosité y est bien plus importante que la logique - Oui le langage mathématique est un charabia, mais il y a une raison à cela - Oui les maths servent à quelque chose - Oui on peut trouver du plaisir à faire des maths - Oui on peut progresser en maths - Oui, on peut devenir bon, et même très bon Entre le scénario déjanté de Tristan Pichard, et le dessin gourmand de Wouzit, tous les ingrédients sont là pour faire de cette BD une référence pour les enfants de 8 à 12 ans.