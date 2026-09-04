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#Roman francophone

Le temps des guêpes

Maud Evelyne

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Le temps des guêpes, c'est la saison des muses, c'est le tourbillon de la vie. Ce premier recueil de poésie de la musicienne et artiste visuelle Maud Evelyne conjugue la luxuriance des fins d'été à la piqûre ordinaire, douce et amère, des jours. Après avoir fabriqué d'excellents zines pendant de nombreuses années, celle qui "fait des chansons-poèmes en attendant la fin du monde, quelque part entre folk mélancolique et rock de chambre sixties" , intègre maintenant le catalogue de L'Oie de Cravan avec une oeuvre d'une expressivité crue, déroutante, où la poésie surréaliste et drôle ne craint pas de transgresser les registres tout en faisant foisonner les images.

Par Maud Evelyne
Chez L'Oie de Cravan

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Auteur

Maud Evelyne

Editeur

L'Oie de Cravan

Genre

Poésie

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Le temps des guêpes

Maud Evelyne

Paru le 04/09/2026

64 pages

L'Oie de Cravan

14,00 €

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