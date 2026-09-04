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#Roman francophone

Y a d'la joie

Michel Rabagliati

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Y a d'la joie se déploie sur deux journées, au fil desquelles Paul observe ce qui l'entoure et laisse affleurer ses pensées, ses souvenirs et les rencontres qui ponctuent son quotidien. Le livre avance par fragments : un exercice au piano, une marche dans le quartier, un passage au café, un trajet en métro, un souvenir d'enfance. On y croise le passage du temps, le rapport à la création, aux parents disparus, aux objets accumulés, à la musique, à la nature. L'actualité est présente, mais malgré ce bruit de fond, ce qui importe, ce sont les petits gestes, les routines, les moments d'attention qui permettent de rester debout...

Par Michel Rabagliati
Chez Editions de la Pastèque

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Auteur

Michel Rabagliati

Editeur

Editions de la Pastèque

Genre

Réalistes, contemporains

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Y a d'la joie

Michel Rabagliati

Paru le 04/09/2026

Editions de la Pastèque

22,00 €

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