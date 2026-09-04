Y a d'la joie se déploie sur deux journées, au fil desquelles Paul observe ce qui l'entoure et laisse affleurer ses pensées, ses souvenirs et les rencontres qui ponctuent son quotidien. Le livre avance par fragments : un exercice au piano, une marche dans le quartier, un passage au café, un trajet en métro, un souvenir d'enfance. On y croise le passage du temps, le rapport à la création, aux parents disparus, aux objets accumulés, à la musique, à la nature. L'actualité est présente, mais malgré ce bruit de fond, ce qui importe, ce sont les petits gestes, les routines, les moments d'attention qui permettent de rester debout...