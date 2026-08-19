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#Manga

Zashisu Tome 3

Masanori Morita

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Kai et Tamao continuent à mener l'enquête pour découvrir qui assassine l'un après l'autre les anciens bourreaux du défunt Haruto Saeki. La série de meurtres est d'autant plus troublante qu'elle suit à la lettre l'intrigue d'un étrange manuscrit intitulé "Zashisu" . Rongé par les remords et craignant d'être la prochaine cible du tueur, Kai décide de se rendre à la réunion des anciens élèves à laquelle il n'a pas été convié. De son côté, Tamao place tous ses espoirs en M. Motoyashiki, le romancier en disgrâce qui prétend se souvenir en détail de la fin du manuscrit... DERNIER TOME

Par Masanori Morita
Chez Pika Edition

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Auteur

Masanori Morita

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Zashisu Tome 3

Masanori Morita trad. Damien Guinois

Paru le 19/08/2026

178 pages

Pika Edition

7,95 €

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