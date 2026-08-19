Zashisu Tome 3

Kai et Tamao continuent à mener l'enquête pour découvrir qui assassine l'un après l'autre les anciens bourreaux du défunt Haruto Saeki. La série de meurtres est d'autant plus troublante qu'elle suit à la lettre l'intrigue d'un étrange manuscrit intitulé "Zashisu" . Rongé par les remords et craignant d'être la prochaine cible du tueur, Kai décide de se rendre à la réunion des anciens élèves à laquelle il n'a pas été convié. De son côté, Tamao place tous ses espoirs en M. Motoyashiki, le romancier en disgrâce qui prétend se souvenir en détail de la fin du manuscrit... DERNIER TOME