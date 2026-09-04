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Quel chantier!

Stéphane Poirier, Erik Harvey-Girard

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Imagine une ville en constante construction, à l'intérieur de laquelle s'activent en permanence des millions d'ouvriers. C'est à ça que ressemble le cerveau ! Tout au long de notre vie, il change, s'adapte, évolue pour nous aider à ressentir, à nous guider à travers nos multiples expériences et à répondre à nos besoins. Pourquoi goûtons-nous les choses de manière différente ? Comment fonctionne la mémoire ? En quoi les jeux vidéo nous aident-ils à progresser ? Que faut-il faire pour le nourrir et éviter de perdre des neurones en cours de route ? On le compare souvent à une machine extraordinaire, mais notre cerveau est surtout un organe fragile, malléable, et qui nous joue parfois de drôles de tours. Quel chantier ! nous embarque dans un voyage fascinant pour mieux en comprendre les rouages... et en prendre soin !

Par Stéphane Poirier, Erik Harvey-Girard
Chez Editions de la Pastèque

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Auteur

Stéphane Poirier, Erik Harvey-Girard

Editeur

Editions de la Pastèque

Genre

Sciences dès 6 ans

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Quel chantier!

Stéphane Poirier, Erik Harvey-Girard

Paru le 04/09/2026

80 pages

Editions de la Pastèque

23,00 €

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