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#Roman francophone

Fatal Eros

Cyrille Falisse

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Paris, 2013. Peu importe l'année. Ca ne dit pas grand-chose de cette histoire. Il pleut et c'est l'hiver. Terrence erre. Ava n'a plus de désir. Il ressasse son obsession. Peut-on faire couple sans désir ? Pour elle oui, car il reste l'amour. Et c'est suffisant. Pour lui non. Il est plus terre à terre. Un gouffre s'ouvre, dans lequel il plonge. On se nourrit parfois de son propre chagrin. Mais pour faire face Terrence a besoin d'embrasser un malheur plus grand que le sien. C'est une solution comme une autre. Alors il rôde devant la cage d'Aramis, la panthère de la ménagerie du Jardin des Plantes. Lui dans sa prison mentale et elle dans son minuscule enclos. Que cherche-t-il ? Une idée peut-être... elle germe en lui, affolante et déraisonnable. Elle lui redonne le sourire. Il y a des frontières une fois franchies dont on ne revient pas. C'est un risque à prendre. Puissant roman sur le délitement du couple et la disparition du désir, Fatal Eros explore la fragile ligne de crête entre les pulsions érotiques et destructrices dans une époque où l'on pense pouvoir s'affranchir des corps.

Par Cyrille Falisse
Chez Editions Maurice Nadeau

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Auteur

Cyrille Falisse

Editeur

Editions Maurice Nadeau

Genre

Littérature francophone

3

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Fatal Eros

Cyrille Falisse

Paru le 04/09/2026

224 pages

Editions Maurice Nadeau

19,00 €

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