Mauvaises ondes

" La dernière chose dont cette ville a besoin, c'est d'un podcast, surtout sur ce sujet. " Depuis qu'elle a dû quitter Londres brutalement, Clare "Kirby" Cornell végète à la Gazette, le petit journal de Crowhurst, petite ville moribonde de la campagne anglaise, où tout semble figé par le déclin et l'ennui. Entre les soirées Netflix et pizza froide avec ses trois colocataires, le pub miteux et les maigres papiers sur le conseil municipal endormi, Kirby se dit que l'opération nouveau départ n'est pas franchement une réussite. Jusqu'au jour où Esme débarque dans la colocation avec un projet : réaliser un podcast sur un tueur en série qui a sévit à Crowhurst trente ans plus tôt, une théorie : le coupable n'est pas celui arrêté à l'époque et un but : le prouver. Mais Esme semble ignorer qu'on ne remue pas le passé impunément, surtout dans une petite communauté soudée par la nécessité. Alors quand elle disparait, c'est Kirby qui doit reprendre l'enquête, à son corps défendant.