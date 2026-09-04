En 1838, l'Université de Georgetown, une institution jésuite du Maryland, est au bord de la faillite. Pour se sortir de cette impasse, les jésuites décident de vendre plus de 300 esclaves qui travaillaient sur leurs plantations à différents propriétaires terriens de Louisiane. La plupart d'entre eux auraient péri en route. Mais en 2015, un ancien élève de Georgetown décide de mener des recherches généalogiques en Louisiane auprès d'anciennes plantations et retrouvent plus de 10 000 descendant·e·s directs. Maringouin interroge des questions de justices mémorielles en lien avec le passé controversé de l'Université de Georgetown et les recherches généalogiques pour retrouver les descendant·e·s des 314 esclaves connus sous le nom de GU272. Par le biais de photographies, d'entretiens et de collectes d'archives, le photographe Alex Troesch dresse le portrait des communautés de descendant·e·s en Louisiane, mais aussi des étudiant·e·s et d'historien·ne·s de l'Université de Georgetown. Il s'agit pour lui de rendre compte de cette mémoire douloureuse en interrogeant des vérités gênantes. Maringouin enrichit le débat autour des inégalités raciales aux Etats-Unis mais aussi en Europe à travers une introspection, celle d'un Européen sur les traces d'un passé dont nous sommes tous et toutes les héritier·ère·s.