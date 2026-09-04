Le temps qui court

Une fois par mois, depuis 2010, dans Sud Ouest Dimanche, Michel Winock écrit une chronique. Le sujet ? L'actualité bien sûr, mais écrite avec l'éclairage du grand historien qu'il est. Nous en avons sélectionné 90, celles qui nous ont paru les plus intemporelles. Elles nous éclairent sur les extraordinaires changements que vit notre monde depuis le début du XXIe siècle. Elles nous apprennent aussi que les événements que nous vivons font souvent écho au passé. Elles sont aussi pour Michel Winck l'occasion d'une réflextion sur son métier d'historien. "Peut-on croire au sens de l'histoire ? ", "Covid : un regard d'historien", "Sacré Brexit ! ", "A quoi sert (encore) le Parti communiste", etc. Elles nous racontent également les grandes figures de son panthéon personnel : "Immortel Tintin", "En mémoire de Simone Veil", "Je me souviens de Georges Pérec", "Lucchini l'enchanteur" ou bien "Le Moment Pompidou"... Avec sa plume élégante, le souci d'être compris de tous, dans un langage clair et souvent humoristique, avec la tendresse et l'humanisme de son regard sur les hommes, cet ouvrage vient enrichir notre regard sur l'actualité.