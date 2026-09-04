Une époque passionnante (mais redoutable !)

Le climat s'emballe, le patriarcat s'effondre, l'intelligence artificielle bouleverse nos vies, les guerres se multiplient, les populismes progressent ? : jamais le monde n'a basculé aussi vite. Sociologue et observateur infatigable de la société française, Jean Viard refuse pourtant le récit du déclin et de la peur. Avec lucidité, énergie et un vrai sens de la formule, il décrypte les grandes révolutions qui redessinent notre temps - écologique, féminine, industrielle - et trace des chemins concrets pour résister aux nationalismes et au fatalisme ambiant. Face à ces mutations qui s'accélèrent, les repères hérités du xxe ? siècle s'effacent. Les grandes idéologies s'essoufflent, les certitudes se fissurent, l'avenir paraît plus incertain que jamais. Pourtant, derrière les crises et les peurs, émergent aussi de nouvelles possibilités de création, de liberté et de progrès. Entre constat sans concession et appel à l'engagement, un essai vif, érudit et profondément humaniste, qui regarde notre époque en face ? : oui, elle est redoutable. Mais elle est aussi, follement, passionnante - et tout reste à écrire. Jean Viardest sociologue, direc¬teur de recherche associé au ¬Cevipof-CNRS. Il est notamment l'auteur de La révolution qu'on attendait est arrivée.