Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Une époque passionnante (mais redoutable !)

Jean Viard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le climat s'emballe, le patriarcat s'effondre, l'intelligence artificielle bouleverse nos vies, les guerres se multiplient, les populismes progressent ? : jamais le monde n'a basculé aussi vite. Sociologue et observateur infatigable de la société française, Jean Viard refuse pourtant le récit du déclin et de la peur. Avec lucidité, énergie et un vrai sens de la formule, il décrypte les grandes révolutions qui redessinent notre temps - écologique, féminine, industrielle - et trace des chemins concrets pour résister aux nationalismes et au fatalisme ambiant. Face à ces mutations qui s'accélèrent, les repères hérités du xxe ? siècle s'effacent. Les grandes idéologies s'essoufflent, les certitudes se fissurent, l'avenir paraît plus incertain que jamais. Pourtant, derrière les crises et les peurs, émergent aussi de nouvelles possibilités de création, de liberté et de progrès. Entre constat sans concession et appel à l'engagement, un essai vif, érudit et profondément humaniste, qui regarde notre époque en face ? : oui, elle est redoutable. Mais elle est aussi, follement, passionnante - et tout reste à écrire. Jean Viardest sociologue, direc¬teur de recherche associé au ¬Cevipof-CNRS. Il est notamment l'auteur de La révolution qu'on attendait est arrivée.

Par Jean Viard
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Jean Viard

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une époque passionnante (mais redoutable !) par Jean Viard

Commenter ce livre

 

Une époque passionnante (mais redoutable !)

Jean Viard

Paru le 18/09/2026

232 pages

Editions de l’Aube

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782815973502
9782815973502
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.