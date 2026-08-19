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#Comics

Blood Hunt . Edition limitée

Jed MacKay

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Une nuit totale est tombée sur le monde et les vampires sont libres de prendre d'assaut la planète ! Mais alors que les Avengers s'organisent pour contrer la menace, ils sont trahis par l'un des leurs : Blade est-il vraiment passé du côté des suceurs de sang ? Tous les héros Marvel vont devoir se mobiliser pour que le soleil puisse de nouveau se lever. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur l'histoire principale (en version non censurée), nous proposons également le crossover opposant les Avengers aux vampires dans un album MARVEL DELUXE, regroupant les cinq épisodes de la saga Blood Hunt : Red Band !

Par Jed MacKay
Chez Panini France

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Auteur

Jed MacKay

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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Blood Hunt . Edition limitée

Jed MacKay

Paru le 19/08/2026

160 pages

Panini France

24,00 €

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