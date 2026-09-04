La grève des naissances

Pendant des décennies, l'humanité a redouté l'explosion démographique. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se dessine. De la Chine à la Corée du Sud, du Chili à l'Europe, la fécondité s'effondre à des niveaux historiquement inédits, y compris dans les pays qui avaient longtemps résisté à cette tendance. Pourquoi les naissances diminuent-­elles partout, malgré les politiques de soutien à la natalité? ? Et si ce phénomène relevait moins de l'économie que d'une profonde transformation de nos modes de vie, de nos valeurs et de notre rapport à l'avenir ?? A travers une enquête mondiale nourrie de données et d'exemples concrets, Hervé Le ? Bras explore les conséquences économiques, sociales et politiques du grand basculement démographique en cours. Jusqu'à poser une question vertigineuse ? : l'humanité est-elle entrée dans l'ère de la dénatalité? ? Hervé Le ? Brasest historien et démographe. Il a notamment publié, chez le même éditeur, Se sentir mal dans une France qui va bien (prix spécial du livre d'économie 2020).