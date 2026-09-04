La grève des naissances

Pendant des décennies, l'humanité a redouté l'explosion démographique. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se dessine. De la Chine à la Corée du Sud, du Chili à l'Europe, la fécondité s'effondre à des niveaux historiquement inédits, y compris dans les pays qui avaient longtemps résisté à cette tendance. Pourquoi les naissances diminuent-elles partout, malgré les politiques de soutien à la natalité? ? Et si ce phénomène relevait moins de l'économie que d'une profonde transformation de nos modes de vie, de nos valeurs et de notre rapport à l'avenir ?? A travers une enquête mondiale nourrie de données et d'exemples concrets, Hervé Le ? Bras explore les conséquences économiques, sociales et politiques du grand basculement démographique en cours. Jusqu'à poser une question vertigineuse ? : l'humanité est-elle entrée dans l'ère de la dénatalité? ? Hervé Le ? Brasest historien et démographe. Il a notamment publié, chez le même éditeur, Se sentir mal dans une France qui va bien (prix spécial du livre d'économie 2020).
Par
Hervé Le Bras, Bras herve Le Chez
Editions de l’Aube
Commenter ce livre